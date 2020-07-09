Стокгольм, , 15:32 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 18 человек. Такие данные 9 июля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 9 июля сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 550 человек. Их число увеличилось на 18 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 74 333 человека. За сутки было выявлено 475 новых случаев заражения.

По состоянию на 9 июля 2 470 человек с тяжелой формой протекания COVID-19 получил или до сих пор получает экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.