Тбилиси, , 15:25 — REGNUM В общественном транспорте Грузии при соблюдении ряда условий разрешено включать кондиционеры. Об этом 8 июля рассказал журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство On.ge.

Как рассказал врач, разработаны новые рекомендации для водителей автобусов в условиях пандемии коронавируса, которым теперь нужно следовать.

«Если окна автобусов открыты, то допускается включать кондиционер. Пассажиры должны надевать защитные маски», — сказал Гамкрелидзе.

Напомним, после того, как в Грузии в конце мая сняли запрет на работу общественного транспорта, в рамках защиты от коронавируса было введено ограничение на использование кондиционеров. В начале этой недели в Грузии температура воздуха поднималась до +42 °С.

Читайте ранее в этом сюжете: Врач в Грузии сообщила о «завозных» случаях заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Грузии за последние сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом