Ташкент, , 15:19 — REGNUM Землетрясение силой четыре балла ощутили жители узбекистанского Гулистана, сообщили 9 июля в республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики.

Землетрясение произошло 9 июля в 11:39 (9:39 мск) в 145 км к югу от Ташкента на территории Таджикистана. Жители Ташкента и Джизака ощутили подземные толчки силой три балла. Населенные пункты на расстоянии 200−300 км от эпицентра ощутили землетрясение силой два балла.

Напомним, 8 июля в 4:22 мск в 530 км к юго-востоку от Ташкента на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 3,6. Подземные толчки на территории Узбекистана не ощущались.

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