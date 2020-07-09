Москва, , 15:17 — REGNUM Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции утвердил список городов России для вылета рейсов за границу, представленный Минтрансом РФ, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, первыми городами для возобновления авиасообщения с иностранными государствами утверждены: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Владивосток.

Роспотребнадзор разрабатывает критерии для открытия авиасообщения с рядом государств. В частности, граждане РФ, возвращающиеся из стран, с которыми будет открыто авиасообщение на I этапе, будут либо сдавать тест на коронавирус, либо отбывать 14-дневный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор составил список стран мира — кандидатов на открытие авиарейсов на I этапе.

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