Екатеринбург, , 15:18 — REGNUM В Арти (Свердловская область) проводят поиски 14-летнего подростка, который ушёл купаться и не вернулся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Школьник уехал на велосипеде с одноклассниками на водоём в районе деревни Мараканово. Мальчик пропал, на берегу найдены его личные вещи и велосипед.

Уже 2 км береговой зоны проверены полицейскими. К поискам подключились водолазы, кинолог с овчаркой по кличке Комета — всего 36 человек личного состава из разных служб и подразделений. Также задействованы волонтёры, планируется использовать квадрокоптер с тепловизором.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в озере Балтым утонул несовершеннолетний ребёнок.

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