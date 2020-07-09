Архангельск, , 15:11 — REGNUM 112 больных COVID-19 выявили в Архангельской области за сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Основная доля новых заболевших пришлась на Архангельск: за сутки в областном центре коронавирусная инфекция подтвердилась у 50 человек. На втором месте — Северодвинск с 32 заболевшими. Новые случаи заражения зарегистрированы также в Пинежском, Вельском, Приморском, Устьянском, Ленском и других районах области.

В штабе также сообщили, что с начала эпидемии с коронавирусом справились 3518 человек. На лечении находятся 3032 пациента.