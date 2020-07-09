Киев, 9 июля 2020, 15:22 — REGNUM Украина сегодня не является по-настоящему независимым государством, считают 47,2% опрошенных украинцев. Таковы результаты исследования, проведенного социологической компанией RTS с 4 по 8 июля.
Напротив, уверены в независимости украинского государства 35,5% респондентов. Остальные участники исследования затруднились с ответом.
При этом 54% опрошенных полагают, что иностранцы не должны работать в органах власти и госкомпаниях. Их них 20,1% считают, что иностранные граждане в такой роли «очень вредны».
Исследования проводила компания «Роботизированные телесистемы» методом телефонного опроса. В нём приняли участие 3 тыс. жителей Украины старше 18 лет.