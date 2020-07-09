Стокгольм, , 15:13 — REGNUM Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключают, что коронавирусная инфекция передается по воздуху в большей степени, чем предполагалось ранее. Однако с мнением ВОЗ не согласна шведский профессор клинической биологии Агнес Уолд. Об этом 9 июля сообщила газета Aftonbladet.

Напомним, что несколько дней назад более 200 исследователей из разных стран направили открытое письмо ВОЗ, в котором утверждалось, что риск заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 недооценен. Они полагают, что инфекция может представлять собой так называемую «аэрозольную инфекцию», то есть распространяться с гораздо более высокой скоростью по воздуху, а также оставаться в нем, чего не может делать капельная инфекция. В ВОЗ сообщили, что данное утверждение не лишено оснований, что подтвердил в свою очередь и государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Однако профессор Уолд считает, что такого просто не может быть, иначе пандемия приняла бы совершенно иной размах.

«Для всех понятно, что вирус распространяется по воздуху. Но вопрос ведь в том, насколько эти капельки маленькие и насколько далеко они могут преодолевать расстояния. Аэрозольная инфекция, означает, что эти капельки могут распространяться далеко и даже оставаться в воздухе в течение нескольких часов после того, как кто-то покинул комнату… Капельная инфекция также является инфекцией, передаваемой по воздуху, и вы вдыхаете его, когда кто-то другой выдыхает. Но это чуть большие капли по размеру, которые поднимаются максимум на несколько метров», — сообщила Уолд.