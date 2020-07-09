Стокгольм, , 15:23 — REGNUM В Швеции освободили 21-летнего мужчину, которому было предъявлено обвинение в изучении инструкций, в частности, в производстве и использовании взрывчатых веществ и оружия для совершения террористического акта. По мнению судьи, шведская прокуратура не смогла доказать факт намерения подозреваемого «использовать изучение данных материалов в террористических целях». Об этом 9 июля сообщила газета Fria Tider.

В марте 2019 года сотрудники Службы государственной безопасности Швеции провели обыск в доме 21-летнего человека в Вестеросе. На компьютере и в телефоне правоохранители обнаружили, среди прочего, материалы с инструкциями по производству и использованию взрывчатых веществ и оружия, после чего молодого человека арестовали.

«Содержание публикаций и фильмов в основном носит насильственный исламистский характер экстремистской направленности и связан с террористической организацией ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и, по мнению окружного суда, существует несколько обстоятельств, свидетельствующих о том, что у этого человека могло быть намерение (совершить террористический акт). Он проявил интерес к террористическим актам…, а на своем мобильном записал заявления касательно актов терроризма», — сообщили в окружном суде Вестманланда.

Однако в итоге суд все же счел, что мужчина еще не сделал каких-либо конкретных действий для совершения или подготовки к совершению террористического акта, что послужило бы поводом для обвинительного заключения.