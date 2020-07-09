Ташкент, , 15:00 — REGNUM Документы на поступление в высшие учебные заведения Узбекистана подали 517 тыс. абитуриентов. Об этом заявила начальник отдела государственного центра тестирования Эльвира Ураева в эфире телеканала «Узбекистан 24».

По состоянию на 8 июля в Узбекистане зарегистрировано 517 409 абитуриентов. На очную форму обучения заявки подали 326,5 тыс. человек, на заочную — 182,6 тыс., на вечернюю — 8,3 тыс.

В группы с узбекским языком зарегистрировались 453 тыс. абитуриентов, с русским — 50 тыс., с каракалпакстанским — 12 тыс., с другими языками — 1,5 тыс. Наибольшей популярностью пользуются государственные университеты в Самарканде, Андижане, Намангане и Кашкадарье.

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