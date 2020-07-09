Уфа, , 15:02 — REGNUM Повышение температуры воздуха до 38 градусов тепла ожидается в Башкирии. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в предстоящие сутки в южной части республики ожидается сильная жара до 38 С.

Сотрудники спасательной службы рекомендуют при сильной жаре пить больше воды, носить головной убор и избегать воздействия повышенной температуры. Необходимо использовать солнцезащитные крема и не оставлять без присмотра детей.

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