Махачкала, , 15:03 — REGNUM Единый государственный экзамен (ЕГЭ) проходит в Дагестане на высоком организационном уровне, в регионе значительно уменьшилось число нарушений в сравнении с 2019 годом. Об этом в ходе онлайн-совещания по вопросам организации и проведения ЕГЭ в республике заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзор Музаев.

Напомним, основная волна ЕГЭ-2020 стартовала 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. В Дагестане итоговую аттестацию пройдут более 11 тыс. человек.

«Экзамены в Дагестане проходят на высоком организационном уровне. Мы видим грамотную, слаженную и эффективную работу, оперативное реагирование и устранение всех замечаний, а также значительное уменьшение количества нарушений в сравнении с прошлым годом», — цитирует Музаева пресс-служба минобрнауки региона.

Глава Рособрнадзора призвал дагестанских коллег максимально внимательно и заботливо относиться к участникам ЕГЭ в связи с наблюдаемой в эти дни в регионе аномальной жарой, а также не ослаблять меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

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