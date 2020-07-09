Москва, , 14:58 — REGNUM Голосование по поправкам к российской Конституции прошло на технологическом и эпидемиологическом уровне идеально. Об этом 9 июля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

Он пояснил, что говорит не о политическом итоге голосования, а о техническом и эпидемиологическом, если такое выражение можно употребить. Результаты проведённой работы говорят о том, что с точки зрения обеспечения безопасности всё было сделано идеально, подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ состоялось 1 июля, однако граждане могли голосовать и заранее, с 25 по 30 июня. Поправки поддержали 77,92% участников голосования, против высказались 21,27%.

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