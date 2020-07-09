Джакарта, , 14:48 — REGNUM Исполнительный совет Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) согласился включить озеро Тоба в список глобальных геопарков ЮНЕСКО, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Члены исполнительного совета выбрали 16 новых глобальных геопарков ЮНЕСКО, в том числе озеро Тоба.

«Благодаря этому Индонезия может развивать озеро Тоба через глобальную сеть геопарков и Сеть геопарков Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно в отношении расширения прав и возможностей местного сообщества», — заявил посол Индонезии во Франции и постоянный представитель Индонезии при ЮНЕСКО Арманата Насир.

В этом контексте страны-члены ЮНЕСКО поддерживают сохранение и защиту озера Тоба в рамках глобального геопарка ЮНЕСКО.

Напомним, красота озера Тоба и ее культурное богатство делают это местно одним из лучших туристических направлений Индонезии.