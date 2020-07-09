Кострома, 9 июля 2020, 14:47 — REGNUM Ситуацией с дорогами и отсутствием доступной медицинской помощи в посёлке Лесобаза Мантуровского района Костромской области заинтересовалась прокуратура — сообщает ИА REGNUM.
Напомним, жители посёлка написали властям региона «письмо отчаяния», в котором пожаловались на закрытие фельдшерско-акушерского пункта и состояние дорог. Из-за отсутствия ФАПа селянам приходится заниматься самолечением.
Результаты проверки, заниматься которой поручено Мантуровскому межрайонному прокурору, озвучат в течение нескольких недель.
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