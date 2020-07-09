Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 15:42 — REGNUM В Петербурге разработали стандарты безопасности гостеприимства, согласованные с требованиями Всемирного совета по туризму и путешествиям. Об этом объявил 9 июля председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Знак Safe Travels Saint Petersburg
Знак Safe Travels Saint Petersburg
Комитет по развитию туризма Петербурга

На порталах Russia Travel и Visit St. Petersburg, как и в соответствующих соцсетях, любой путешественник или профессионал индустрии туризма может получить необходимую информацию как по самим стандартам безопасности, так и по конкретным заведениям — гостиницам, санаториям, бюро — которые получили опознавательный зеленый «знак качества» Safe Travels St. Petersburg.

«Смысл всей этой программы — мы выстроили, наверное, одну из самых сложных систем на данный момент, по крайней мере в России. Мы общаемся все время с нашими коллегами, прорабатываем все эти вопросы с Ростуризмом. У нас есть свой петербургский стандарт безопасности, у нас есть свои чек-листы, утвержденные формы, понятные, прозрачные, у нас есть системы QR-кодов, которые выдаются туристским организациям при возобновлении своей работы. У нас создана система мониторинга. То есть мы готовы к ответу на любые вопросы, которые сейчас задаются людьми перед началом путешествия», — рассказал Корнеев.

По его мнению, эта система в России — самая проработанная, безопасная и прозрачная, что подтверждено значком Safe Travels St. Petersburg. «То есть Санкт-Петербург сегодня — самый гостеприимный, самый безопасный для туристов город с точки зрения открытости информации», — заявил Корнеев.

По его словам, в тесном контакте с Роспотребнадзором в Петербурге разработали свои три основных стандарта безопасности: для офисов турфирм, операторов и агентов, включая экскурсионное обслуживание, для гостиниц и других средств размещения и для санаториев и курортов.

«Мы же не понимаем, на самом деле, что будет дальше с вирусом: говорят в мире разное. Сегодня эта система предельно гибкая. Надеюсь, этого не произойдет, мы готовы и к продолжению вирусных историй в мире. У нас есть сценарий дальнейшего развития системы безопасности», — заявил Корнеев.

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