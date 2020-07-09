Сухум, , 14:47 — REGNUM Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ходе абхазо-российских учений отработали уничтожение условных диверсантов. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба ЮВО.

По данным ведомства, в ходе учений разведчики смогли найти условного противника благодаря предварительному определению маршрутов его вероятного передвижения.

«Разведчики базы совместно с военными Абхазии смогли заранее вскрыть местоположение диверсантов «противника» и уничтожить его массированным огнем при поддержке артиллерии и авиации», — сообщает пресс-служба ЮВО.

Сообщается, что в ходе учений использовались современные виды бесшумного снайперского оружия «Вал» и «Винторез», а также комплекты защитного снаряжения «Пермячка». Для проведения разведки и управления использовались беспилотные аппараты.

Напомним, военные учения в Абхазии планируется провести до конца недели.

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