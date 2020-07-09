Москва, , 14:41 — REGNUM Случаи отключения электроснабжения в Подмосковье были зафиксированы в 12 городских округах. Об этом сообщили 9 июля в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

«Было прервано электроснабжение в 114 населенных пунктах. Около 10 тысяч человек могли чувствовать перебои электричества. Большинство отключений пришлись на ночное время, поэтому жалоб от населения практически не поступало», — сказано в сообщении.

На сегодняшний день перебои электроснабжения остаются в ряде округов.

По сообщению ведомства, жалобы граждан стали поступать значительно чаще. Аварийные дежурные службы и операторы круглосуточно оказывают оперативную помощь жителям.