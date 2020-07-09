Алма-Ата, Казахстан, , 14:37 — REGNUM Доля дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии в Алма-Ате, планируется довести до 80%. Об этом 9 июля заявил заместитель главы управления городской мобильности Ернур Абжахан на брифинге.

По его словам, по итогам 2019 года общая протяженность автомобильных дорог в Алма-Ате составляет 3096 км, а доля дорог в удовлетворительном и хорошем состоянии — 75%. Абжахан добавил, что в 2021 году в городе планируется сдать в эксплуатацию три крупные автодорожные развязки.

Напомним, крупнейшим автодорожным проектом в Алма-Ате является большая алма-атинская кольцевая автодорога. Стоимость участка протяженностью 66 км оценивается в 150 млрд тенге ($364 млн).