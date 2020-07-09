Тюмень, , 14:36 — REGNUM В Тюменской области растет количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила на брифинге 9 июля руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Рост числа заражений коронавирусной инфекцией Галина Шарухо связывает со снятием ограничений в Тюменской области. Сегодня в регионе открыты пляжи, горячие источники и базы отдыха. Там собирается большое количество людей, которые не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим.

В связи с чем Роспотребнадзор продолжит и усилит проверки соблюдения масочного режима и санитарно-гигиенических требования в местах массового скопления людей.