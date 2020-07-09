Дамаск, , 14:35 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за последние сутки отметили семь нарушений перемирия в данной стране. Об этом 9 июля сообщается в информационном бюллетене, который размещен на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь фактов открытия огня», — говорится в бюллетене и уточняется, что один факт отмечен в провинции Идлиб, три в провинции Алеппо и еще три — в провинции Латакия.

Также указывается, что представители Турции за этот же период зафиксировали одно нарушение перемирия на сирийской территории, которое они отметили на территории провинции Латакия.

Кроме этого, сообщается, что российским центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведено две акции гуманитарного характера: в населенном пункте Даввадия в провинции Идлиб было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,215 тонны, и в населенном пункте Сальхиях в провинции Дейр-Эз-Зор было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,215 тонны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 8 июля российские военные заявили, что в Сирийской Арабской Республике вновь готовится провокация с химическим оружием.