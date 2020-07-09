Москва, , 14:31 — REGNUM Статья французского журналиста в AgoraVox получила неожиданно сильный отклик в российских СМИ и блогосфере, что можно отнести на счёт того, что в обществе существует довольно серьезный запрос на улучшение политических и торговых отношений с Европой, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.

«Хотя, учитывая специфику этого издания, представляющего собой образец так называемой «народной журналистики» и сотрудничающего на безвозмездной основе с десятками тысяч непрофессиональных авторов, воспринимать его пророссийские публикации как некий сигнал о возможных изменениях во внешней политике Франции не стоит.

Во-первых, несмотря на популярность, это издание всё-таки носит маргинальный характер, привлекая аудиторию альтернативными официозу точками зрения. То есть за статьёй, скорее всего, не стоят реальные политические и финансовые круги.

Во-вторых, особо серьёзной экспертизы от материалов в AgoraVox тоже не требуется, главное — бойкий стиль изложения. Соответственно, даже во внутриполитических французских играх эта публикация не сможет стать значимым аргументом. Впрочем, о реальной обстановке на Украине, вероятно, французские власти осведомлены из более надёжных источников, чем публикации в СМИ.

Но кроме реальности в политике действуют ещё соображения целесообразности. Минский процесс выгоден французскому истеблишменту как показатель его влиятельности в европейской политике, кроме того, возможность снятия санкций с России является неплохой «морковкой» для французских экспортёров, в первую очередь продовольствия.

И в свете охлаждения экономики на фоне пандемии коронавируса идея достичь разрядки на Украине и добиться снятия взаимных ограничений могла бы быть популярной среди избирателей.

Но у Франции, к сожалению, нет достаточных рычагов ни для принуждения Украины к выполнению минских соглашений, ни для продавливания в Евросоюзе решения о прекращении торговых войн. Так что пока существенных изменений на данном направлении ожидать не приходится», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, описанные Украиной сценарии российского вторжения выглядят «еще более сумасшедшими, чем названные причины нападения», написал французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox.

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