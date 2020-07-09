Санкт-Петербург, , 14:35 — REGNUM В санаториях Петербурга почти не осталось свободных мест до конца лета. Об этом сообщил 9 июля директор филиала Российской гостиничной ассоциации по Петербургу и Ленобласти Алексей Мусакин, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом, по словам Мусакина, спрос не сказался на ценообразовании. «Цены в Петербурге не выросли вообще», — утверждает он.

По его словам, в Курортном районе Петербурга и в санаториях Ленобласти цены даже «чуть-чуть понизились», потому что из-за коронавирусных ограничений базы отдыха якобы не могут кормить гостей в ресторанах.

«Что касается того, кто хочет приехать в Петербург именно на курорт, на Балтийское море и Финский залив, то советую поторопиться, потому что почти все пригородные отели Петербурга уже продали почти все до конца августа», — заявил Мусакин.

Председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев добавил, что Петербург может предложить более 40 оздоровительных санаториев в общей сложности на 15 тыс. мест, которые, как ему кажется, будут более чем востребованы после пандемии.

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