Москва, , 14:29 — REGNUM Экскурсии, мастер-классы, выставки цветов и арт-объектов возобновились в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» после снятия ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе «Аптекарского огорода».

«В тропики вернулся всеми любимый хамелеон Финик и другие животные. Под открытым небом резвятся красноухие черепахи, японские карпы, коты и птицы», — рассказано в сообщении.

Также пресс-служба объявила об открытии Летней веранды для выгула кактусов и других суккулентов, новых экспозиций на свежем воздухе и детской экоплощадки. В оранжерейном комплексе заработали выставки ботанических барельефов, насекомых со всего света и ботанической иллюстрации.

Численность экскурсионных групп ограничена до шести человек. 12 июля начнут работать дневные мастер-классы по созданию украшений, мандал и других изделий из цветов. Максимальное количество участников мастер класса — пять человек.