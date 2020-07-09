Москва, , 14:24 — REGNUM Самвел Микиртычев— студент Московского политехнического университета, ведущий артист коллектива «Творческая мастерская Московского Политеха», обладатель гран-при конкурса «Студент года Москвы — 2019» в номинации «Творческий клуб года», лауреат 2 степени XXVI всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в направлении «Оригинальный жанр». Участник всероссийского конкурса «Студент года — 2019» в номинации «Иностранный студент года» и ведущий специальных новостных выпусков XXVII всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

Самвел Микиртычев Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей»

О своей работе в рамках мероприятий фестиваля Самвел Микиртычев рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Самвел, какие достижения Вы считаете наиболее важными?

Важным достижением для меня стало участие в творческих мероприятиях Российского Союза Молодежи. Вначале было лауреатство на всероссийской Студвесне в номинации «Оригинальный жанр», затем я выступил в качестве ведущего прямых эфиров всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна-2019» и международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС И ШОС». За годы обучения я стал начальником отдела культурно-массовой работы Московского политеха, ведущим Национальной программы продвижения молодёжного творчества «Студвесна ONLINE», и при этом всё также играю главные роли в спектаклях любимого коллектива — «Творческая мастерская Московского политеха».

Что Вам дало участие в проектах платформы «Россия — страна возможностей»?

Благодаря участию в «Российской студенческой весне» я понял к какому уровню надо стремиться, чтобы создавать, что-то действительно уникальное. Фестиваль подарил мне возможность делать то, что было недоступно прежде — вести прямые интернет-эфиры, теперь это половина моей профессиональной деятельности. Благодаря полученному опыту, я стал начальником отдела культурно-массовой работы вуза, ведущим интернет-проекта «Студвесна ONLINE».

Вы являетесь выпускником 2020 года, каковы Ваши планы после получения диплома?

После окончания магистратуры я собираюсь поступить в аспирантуру, мне нравится совмещать обучение на инженерной специальности и творческое развитие. Московский политех — площадка для развития и наработки навыков, так что в ближайшие несколько лет я точно буду продолжать трудиться и учиться в этом университете.

Что можете пожелать будущим студентам?

Попробовать максимум всего за годы обучения, за 6 лет я посетил более 10 городов России благодаря учебе в университете, начал зарабатывать чтобы обеспечивать себя и помогать родителям, нашёл своё творческое призвание, встретил девушку, друзей и даже в какой-то степени себя. Всего этого не случилось бы, если бы я не пробовал.