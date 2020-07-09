Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM В Санкт-Петербурге приговорен к 10 годам колонии строгого режима анестезиолога-реаниматолога, которого обвинили в изнасиловании пациенток, находившихся в беспомощном состоянии. Об этом 9 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении 60-летнего Армена Оганесяна, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.131 УК РФ (два эпизода), ч.1 ст.132 УК РФ и п. а ч.3 ст.132 УК РФ (четыре эпизода).

Как смогло доказать следствие в суде, Оганесян, работая в городском консультативно-диагностическом центре «Ювента», совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении пациенток, две из которых были несовершеннолетними.

Напомним, о преступных действиях врача стало известно полиции благодаря жительнице Ленинградской области, которая рассказала, что мужчина совершил развратные действия по отношению к ее 15-летней дочери. Как сообщали в петербургском Следственном комитете, насилие и изнасилование Оганесян совершил, когда жертвы были под наркозом.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 6 лет, с ограничением свободы на срок один год», — уточнили в пресс-службе суда.

После отбытия основного наказания в виде лишения свободы Оганесяну установлены ограничения: не выезжать за пределы муниципального образования, где будет проживать осужденный после освобождения из мест лишения свободы, не изменять место жительства и место пребывания без согласия правоохранительных органов. Обязать осужденного являться один раз в месяц для регистрации.

«Суд взыскал с Оганесяна в пользу потерпевшей в лице законного представителя, в счет возмещения морального вреда 70 000 рублей», — подытожили в суде.

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