Киншаса, , 14:22 — REGNUM По меньшей мере 800 человек были убиты боевиками на востоке ДР Конго с января 2019 года. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на доклад Совета по правам человека ООН.

В докладе правозащитники осудили убийства на востоке ДР Конго, отметив, что происходящее насилие приравнивается к преступлению против человечности и военным преступлениям.

Как передавало ИА REGNUM, правительство ДР Конго ранее направило делегацию в район Итури, призывая местных боевиков сложить оружие и прекратить убийства в округе Джугу.

Ранее в комитете безопасности парламента ДР Конго предложили усилить вооруженные силы страны путем создания специальных подразделений по защите границ.

На прошлой неделе в отделении ООН по правам человека в ДР Конго сообщили об увеличении числа случаев нарушения прав человека в Итури.

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