Махачкала, , 14:44 — REGNUM Тушение природных пожаров продолжается на территории Дагестана. На контроле находится ликвидация трех очагов лесных пожаров на общей площади 166 га, сообщили ИА REGNUM 9 июля в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

Пожары в районе махачкалинского поселка Тарки и села Агачаул Карабудахкентского района локализованы, ведутся работы по их полной ликвидации. Площадь, пройденная огнем, составляет 137 га.

В Казбековском районе республики, в четырех километрах от села Дылым, открытого горения уже нет, имеются лишь отдельные очаги тления и задымления на площади 500 кв. м. Площадь пожара здесь составила 29 га.

Всего к тушению этих пожаров привлечено почти 200 спасателей и 14 единиц техники от МЧС и комитета по лесному хозяйству Дагестана. В 04:30 и 06:00 9 июля к борьбе со стихией приступили два вертолета МЧС России.

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