Оренбург, , 14:24 — REGNUM В Оренбурге компании, которые занимаются вывозом мусора подозреваются в крупном налоговом преступлении. СКР по Оренбургской области возбудило уголовное по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное группой лиц, в особо крупном размере), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах.

В Оренбурге в отношении ряда компаний 8 июля прошли обыски. Сопровождение при оперативно-следственных мероприятиях следователям оказывали полиция и сотрудники УФСБ.

Ранее информресурсы сообщали о подозрениях на дробление бизнеса компаниями, которые заняты в сфере сбора, вывоза и утилизации твёрдых коммунальных отходов. Дробление связывали с попыткой уйти от уплаты налогов. В числе компаний, в которых прошли обыски, названы фирмы, работавшие в регионе еще до появления регоператора ООО «Природа».

В СУ СКР по Оренбуржью воздерживаются от официальных комментариев относительно числа компаний, фигурирующих в уголовном деле, а также общей суммы ущерба.

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