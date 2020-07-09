Москва, , 14:19 — REGNUM Пандемия внесла свои коррективы во все сферы жизни, в том числе, и в учебную жизнь российских школьников, заявила корреспонденту доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя замену школьных линеек 1 сентября.

«В этом году выпускники лишились традиционных последнего звонка и выпускного. По решению Роспотребнадзора и первоклашки лишаются праздника 1 сентября.

Конечно, это скорее, оправданная мера для сохранения здоровья. У будущих школьников просто будет другая реальность. И может быть, сожалеть об этом в большей степени будет старшее поколение, у которого сохранились эти приятные значимые события в памяти.

А вот проверку знаний, наверное, не должны начать прямо 1 сентября. Все-таки детям после такого длительного онлайн обучения необходимо адаптироваться, войти в обычную школьную жизнь.

Испытания дистанционным обучением с честью выдержали и школьники с учителями, и студенты с преподавателями.

Проверка знаний и время покажут, насколько эффективным было дистанционное обучение и как в дальнейшем использовать эту форму обучения», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр просвещения Сергей Кравцов заявил что линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме.

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