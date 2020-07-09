Москва, , 14:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны. Об этом 9 июля сообщается на сайте СКР.

Отмечается, что из архивных источников следователи получили информацию о наличии на территории Волгоградской области (бывшая Сталинградская область) как минимум 15 мест с захоронениями около 1,8 тыс. мирных жителей Сталинграда, которые были казнены с особой жестокостью во время войны.

Так, с 17 июля 1942 года по 2 февраля 193 года зверски расправлялись с советскими гражданами, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами. Каратели морили мирных жителей голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей.

Известно, что в станице Нижне-Чирской фашисты учинили зверскую расправу над воспитанниками детского дома, расстреляв около 50 детей в возрасте от 4-х до 15 лет.

В рамках расследования будет задействован арсенал новейшей криминалистической техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственный комитет РФ обратился к Канаде за материалами о бывшем нацистском карателе Гельмуте Оберлендере, который подозревается в причастности к уничтожению воспитанников Ейского детского дома в 1942 году. Российские следователи продолжают устанавливать детали убийства детей, опираясь на нормы международного права и национального законодательства.

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