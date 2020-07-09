Нур-Султан, , 14:18 — REGNUM Ограничительные меры в Казахстане могут продлить, в зависимости от результатов двухнедельного карантина. Об этом 9 июля заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на брифинге.

По его словам, результаты ограничений, которые действуют в Казахстане с 5 июля, будут видны ко второй недели карантина. «По завершении карантина будет понятно, продлится он или меры будут ужесточены», — сказал министр.

Он добавил, что при рассмотрении ограничительных мер учитывались пожелания предпринимателей — необходимость продолжить работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вторая волна коронавируса в стране возникала из-за систематических ошибок прежнего руководства министерства здравоохранения и нарушений карантинного режима.

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