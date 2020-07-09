Стокгольм, , 14:37 — REGNUM В Швеции доля учащихся старших классов, которые теряют свой учебный грант из-за прогулов занятий, снизилась впервые за одиннадцать лет. Однако сомневаться в тяге шведских старшеклассников к знаниям не приходится, — причиной повышенной посещаемости стала пандемия коронавируса, когда все учащиеся старших классов перешли на дистанционное обучение. Об этом 9 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что во время весеннего семестра, совпавшего с началом пандемии коронавирусной инфекции в Европе, в Швеции все старшеклассники в отличие от учащихся младших классов были освобождены от очного посещения занятий и перешли на дистанционное обучение.

Результатом этого стало то, что в течение 2019−2020 учебного года лишь 8% всех студентов потеряли учебный грант, отозванный по причине пропуска занятий. В прошлом учебном году таких учеников было 8,7%.

«С августа по март такой большой разницы в прогулах нет. Большая разница наблюдается как раз с апреля, когда перешли на дистанционное обучение», — заявил аналитик Шведского государственного стипендиального комитета Петер Энгберг.