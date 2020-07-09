Белгород, 9 июля 2020, 14:15 — REGNUM В Белгородской области пройдут торжественные мероприятия в рамках празднования Дня Прохоровского поля. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказала замгубернатора Ольга Павлова.
В регионе 12 июля объявили нерабочим праздничным днем. Такое решение приняли депутаты областной думы 30 апреля.
11 июля в город прибудет колонна военной техники в рамках ежегодной патриотической акции «Дорога мужества». В 15:30 техника расположится возле музея-диорамы «Курская битва. Прохоровское направление». В 20:30 перед музеем-диорамой пройдет концерт Центрального военного оркестра Минобороны РФ.
12 июля колонна военной техники направится в Прохоровку, где пройдут основные торжества. Там запланировано открытие музея тыла и пролёт пилотажной группы «Русские витязи».