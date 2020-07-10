Гётеборг, Швеция, , 08:54 — REGNUM В Гётеборге, расположенном на юге Швеции, появилась информация о том, что, по крайней мере, еще 49 пациентов, которые ранее были протестированы на обнаружение COVID-19, могли получить неправильный результат, так как их тесты были перепутаны с другими. Впоследствии в лаборатории, куда поступили анализы, заявили, что не могут предоставить гарантии качества результатов тестирования, так как технология взятия проб была нарушена. Об этом 9 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что правительство Швеции и, в частности, ответственный министр Лена Хелленгрен поставили цель нарастить еженедельные объемы тестирования в стране до 100 000 тестов. Однако в процессе реализации данной директивы выяснилось, что достичь такой планке не так просто даже за несколько месяцев. Более того, в настоящее время в шведских СМИ появляется информация о том, что граждане в исключительных случаях могут столкнуться с определенными трудностями, вызванными действиями ответственных служб.

Одним из таких нарушений, как удалось выяснить журналистам, стало халатное отношение специалистов к взятым на COVID-19 пробам. Выяснилось, что анализы 49 пациентов из Гётеборга смешались с образами из других населенных пунктов региона Вестра-Гёталанд, а именно — Партилле, Бенгтсфорса и Далс-Эда. В лаборатории, куда привезли все анализы, уже подтвердили, что имела место неправильная технология сбора проб, что привело к невозможности установления точного результата для выявления COVID-19.