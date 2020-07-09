Екатеринбург, , 14:28 — REGNUM Озеро Шарташ в Екатеринбурге признано негодным для купания, сообщили 9 июля в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Ранее в регионе считались чистыми два водоёма: Шарташ (с восточного берега) и озеро Щучье недалеко от Тавды. Теперь же оба водоёма забраковали санитарные врачи.

Если в Шарташе не соответствует требованием качество воды, то в Щучье показатели проб остаются в норме, но собственник местного пляжа не организует лабораторный контроль качества воды. Поэтому ни один из свердловских водоёмов теперь не является безопасным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в озере Балтым утонул 9-летний мальчик. Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка.

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