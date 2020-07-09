Уфа, , 14:39 — REGNUM В родильном доме РКБ им. Куватова из-за коронавируса введены ограничительные мероприятия. Об этом 9 июля сообщила заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова на брифинге в минздраве.

По ее словам, акушерско-гинекологические отделения этого медицинского учреждения с 8 июля текущего года находятся на ограничительных мероприятиях. При этом ни пациентов, ни сотрудников с коронавирусом там нет, но есть контактные лица с инфицированными гражданами. В настоящий момент отделения закрыты для приема и выписки. Это будет продолжаться в течение 14 дней.

Сообщается, ограничительные мероприятия продолжаются еще в двух больницах: в терапевтическом отделении Бирской ЦРБ и в отделении противоопухолевой терапии Республиканского клинического онкологического диспансера.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прокуратура выявила нарушения в РКБ им. Куватова. 24 должностных лица привлекли к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе сотрудников министерства здравоохранения республики и работников этой больницы. Главный врач медучреждения была уволена по собственному желанию.

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