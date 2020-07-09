Москва, , 14:14 — REGNUM В ближайшее время Московская городская дума займётся изменение городского законодательства, чтобы привести его в соответствие с принятыми поправками в Конституцию РФ. Об этом 9 июля журналистам сообщил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников.

По его словам, изменения придётся вносить в сотни региональных законов. Причём не только в Москве, но и по всей России в целом. Шапошников отметил, что в первую очередь актуализации потребуют региональные законы, которые касаются занятости, медицинской помощи, молодежной политики и местного самоуправления.

«В Московской городской думе мы планируем уже на ближайшем заседании создать рабочую группу из законодателей, которая будет заниматься подготовкой необходимых изменений. Предлагаемые изменения будут в обязательном порядке проходить публичное обсуждение», — заявил Шапошников.

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