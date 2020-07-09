Стокгольм, , 14:16 — REGNUM В результате проведенного расследования журналистам SVT удалось выяснить, что в Швеции в течение 60-дневного периода снижалась смертность среди пациентов с COVID-19, находящихся в реанимационных палатах интенсивной терапии. Результаты выглядят очень обнадеживающими, как признаются журналисты, — процент умирающих в реанимации снизился с 34% в марте до 4% в мае.

Тем не менее, в беседе с представителями СМИ медики признаются, что спасенных жизней было бы куда больше, если бы с самого начала пандемии у медиков было больше информации о коронавирусной инфекции и протекания COVID-19. Об этом 9 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Результаты своего расследования журналисты издания основывали преимущественно на статистике, публикуемой ответственными службами. Так, согласно данным Шведского реанимационного регистра, смертность среди пациентов с диагностированным COVID-19, поступивших в отделения интенсивной терапии, составила 34%. В апреле данный показатель был на уровне 19%, в мае — 4%.

«Да, это вселяет надежду и радует, но также требуется более глубокий анализ», — заявил Бьёрн Перссон, заведующий реанимационным отделением в Каролинской больнице Стокгольма.