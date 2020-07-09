Москва, , 14:07 — REGNUM Большинство жителей России (58%) верят в любовь с первого взгляда. Таковы данные опроса ИХ «Ромир».

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Женщины чаще мужчин заявляли о том, что влюбляются в первого взгляда — 61% и 54% соответственно.

Не верят в существование любви с первого взгляда 20%, причем их число снизилось с 38% в 2003 году. Затруднились ответить 22% опрошенных.

Опрос проведен в июне 2020 года. Опрошены 1500 граждан РФ 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, 60% жителей РФ считают, что невозможно по-настоящему любить двух людей одновременно.

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