Руза, Московская область, , 14:06 — REGNUM Жители Рузы, потерявшие жилье из-за подтопления, на данный момент находятся в санатории и обеспечены всем необходимым. Об этом 9 июля сообщил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Ранее сообщалось, что вечером 8 июля из-за сильного дождя в Рузе произошел прорыв дамбы, в результате которого под водой оказался частный жилой сектор.

Пархоменко рассказал, что к утру в санатории, который он посетил, остались две семьи.

«Пять человек: трое детишек и, соответственно, двое взрослых. Обеспечены всем необходимым. Горячее питание осуществляется», — сказал Пархоменко.

Он также добавил, что пострадавшие смогут находиться в санатории, сколько потребуется.