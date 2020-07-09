Хельсинки, , 14:04 — REGNUM Финляндия откроет свои границы для граждан целого ряда страны, в том числе 17 государств-членов ЕС, в которых наблюдается смягчение эпидемиологической обстановки, сообщает 9 июля Bergens Tidende.

В этот понедельник, 13 июля, Финляндия начнет принимать граждан из стран Шенгенской зоны: Бельгии, Греции, Италии, Лихтенштейна, Мальты, Нидерландов, Словакии, Словении, Швейцарии, Германии, Венгрии и Австрии. Кроме того, въезд в страну будет открыт для таких членов ЕС, как Ирландия и Кипр, а также для Андорры, Сан-Марино и Ватикана.

В список государств, чьи граждане могут въезжать в Финляндию, не вошли Швеция и Великобритания, а также еще девять стран Евросоюза и Монако.

В соответствии с рекомендациями Европейской комиссии Финляндия также рассмотрела список стран Комиссии за пределами ЕС и Шенгенского соглашения, для которых она может быть открыта. С понедельника разрешены деловые поездки и другие необходимые поездки для жителей Алжира, Австралии, Грузии, Японии, Китая, Новой Зеландии, Руанде, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.

Из-за острой эпидемиологической ситуации жителям Канады, Черногории, Марокко или Сербии, въезд в Финляндию пока закрыт.