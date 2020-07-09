Казань, , 13:59 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 июля прибыл в Татарию, где посетил Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени профессора А. Ф. Агафонова в Казани.

Глава правительства осмотрел строящийся корпус клиники — палаты и приёмное отделение. Строительство инфекционного и лабораторного корпусов ведётся с 28 апреля 2020 года. Решение о строительстве было принято в связи с распространением в РФ коронавирусной инфекции.

Работы ведутся на территории в 2,2 гектара. Инфекционный корпус рассчитан на 232 места, в том числе 12 реанимационных. Помещения планируется оснастить современным оборудованием.