Нальчик, , 13:57 — REGNUM В Кабардино-Балкарии обвиняется в финансировании терроризма и пособничестве боевикам житель села Светловодское Зольского района. Мужчина оказывал помощь членам террористической ячейки в 2014 году. Этот факт доказан и дело передано в суд, сообщили 9 июля в пресс-службе следственного комитета по региону.

Установлено, что боевики предложили обвиняемому вступить в свою террористическую организацию, однако он отказался, при этом согласившись помогать им деньгами и продуктами питания. За все время он передал боевикам около 100 тыс. рублей, которые пошли на приобретение оружия.

В настоящее время подозреваемого ждет суд, который определит наказание за то, что он достоверно знал о нелегальном положении боевиков и о их планах на диверсии в отношении сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан, и продолжал оказывать им пособническую помощь.