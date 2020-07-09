Великий Новгород, , 14:00 — REGNUM В Новгородской области зафиксирован суточный рост летальных исходов среди пациентов, заболевших COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе умерло 32 человека. Об этом 9 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

Согласно официальным данным, за всё время в регионе выявлено 3256 жителей, заразившихся коронавирусом, из них 39 были выявлены за последние сутки. Еще два человека за сутки умерли.

С начала пандемии в регионе выздоровели 1813 человек, в том числе 82 за последние сутки.

Новые случаи заражения зафиксированы в городе Новгород и в районах: Новгородский, Батецкий, Окуловский, Валдайский, Старорусский, Хвойнинский, Боровичский и Чудовский.

Отметим, в Новгородской области отменили разделение на зоны по принципу светофора.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области ввели послабления и отменили «принцип светофора»