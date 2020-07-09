Вильнюс, , 13:57 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Литвы было выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 9 июля сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19.

Также сообщается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике стало составлять 1 857.

Кроме этого, указывается, что за это же время число умерших в Литве от COVID-19 не изменилось и по-прежнему составляет 79 при 1 564 вылечившихся от нового заболевания.

При этом отмечается, что в общей сложности в стране за время пандемии было проведено 451 897 тестов на коронавирус, 3 993 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) было выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом.