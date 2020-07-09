Красноярск, , 13:49 — REGNUM В Красноярске проводится откачка воды с улиц. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 июля в мэрии города.

На так называемые дежурные точки (места, где чаще всего отмечается скопление воды) выходит специализированная техника. 9 июля ещё до начала дождя водо‑ и илососы направились в пер. Медицинский, на ул. Грунтовую, пр. им. газеты «Красноярский рабочий» (район КрасТЭЦ), ул. Калинина. Всего на линию вышли 18 единиц спецтехники.

Также техника выезжает по заявкам, поступившим от службы 005.

Как сообщало ИА REGNUM, дожди, грозы, град и ветер ожидаются в Хакасии.

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