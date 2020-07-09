Москва, , 13:50 — REGNUM Решение о сроках снятия оставшихся в рамках самоизоляции ограничениях будет принято исходя из эпидемиологической обстановки. Об этом 9 июля в своём личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава столицы указал, что о новых сроках снятия ограничений будет объявлено, когда власти убедятся в отсутствии ухудшения эпидемиологической обстановки в городе. Еще одно условия для снятия ограничений — снижение уровня заболеваемости COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Собянин объяснил, почему в столице сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.

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