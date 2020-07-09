Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM Готовые документы с визой Финляндии жители Санкт-Петербурга смогут получить курьером. Об этом 9 июля сообщили в визовом центре Финляндии в Санкт-Петербурге.

«Вы можете заказать курьерскую доставку паспорта по удобному адресу. Визовый Центр Финляндии в Санкт-Петербурге временно закрыт до дальнейшего уведомления», — отметили в Центре.

Отметим, заказать курьерскую доставку петербуржцы смогут только после того, как с ними свяжется сотрудник Центра.

Кроме того, ранее сообщалось, что 6 июля начали работу по выдаче паспортов визовые центры в Выборге, Вологде и Великом Новгороде.

Добавим, дата открытия границ между странами до сих пор неизвестна.

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