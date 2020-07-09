Паттайя, Таиланд, , 13:42 — REGNUM Тело 45-летнего гражданина России было обнаружено сотрудниками полиции Таиланда в курортном городе страны Паттайя. Об этом 9 июля сообщает интернет-портал Pattaya News со ссылкой на местную полицию.

«По данным полиции города Паттайи, рано утром 8 июля был найден мертвым в комнате на Джомтьене гражданин России», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что местная полиция получила сообщение об инциденте в 12:30 по местному времени (8:30 мск) и прибыла на место происшествия.

В полиции пока не называют имя погибшего, потому что в данный момент ещё идет расследование произошедшего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 июля стало известно, что сотрудник ростовского зоопарка Александр Игнатенко, которого в Шри-Ланке обвиняют в незаконном сборе насекомых, отправлен в СИЗО.